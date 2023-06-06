Врятували тільки лебедів і качок. Підрив ГЕС знищив зоопарк у Новій Каховці

У Новій Каховці через підрив ГЕС російськими окупантами затопило зоопарк Казкова діброва. У ньому проживало близько 300 тварин.

Врятуватися змогли тільки лебеді та качки. Про це в коментарі UAnimals розповіло керівництво зоопарку.

– Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує, – сказала людина, особистість якої не розголошується з метою безпеки.

Відомо, що там проживали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів невинних і беззахисних тварин.

Казкова діброва опинилася в окупації з перших днів війни. Керівництво зоопарку та небайдужі люди всіляко намагалися оберігати тварин, однак на момент підриву вони виявилися заблокованими.

UAnimals відкрили збір на допомогу тваринам, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС – таких дуже багато. Якщо хочете зробити донат, переходьте за цим посиланням. Кожна гривня важлива!

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