Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади
Україна
Каріна Зуєва, редакторка розділу Lifestyle

Врятували тільки лебедів і качок. Підрив ГЕС знищив зоопарк у Новій Каховці

Лебеди
Фото: Pexels

У Новій Каховці через підрив ГЕС російськими окупантами затопило зоопарк Казкова діброва. У ньому проживало близько 300 тварин.

Врятуватися змогли тільки лебеді та качки. Про це в коментарі UAnimals розповіло керівництво зоопарку.

– Ми всіма силами намагалися зберегти зоопарк в окупації. Тепер його більше не існує, – сказала людина, особистість якої не розголошується з метою безпеки.

Відомо, що там проживали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів невинних і беззахисних тварин.

Казкова діброва опинилася в окупації з перших днів війни. Керівництво зоопарку та небайдужі люди всіляко намагалися оберігати тварин, однак на момент підриву вони виявилися заблокованими.

UAnimals відкрили збір на допомогу тваринам, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС – таких дуже багато. Якщо хочете зробити донат, переходьте за цим посиланням. Кожна гривня важлива!

Читайте також
Навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС та які будуть наслідки для екології – пояснюють експерти
Каховська ГЕС

Зоопарк, Каховська ГЕС, Нова Каховка
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Путін відмовився від Криму: як світ відреагував на підрив греблі Каховської ГЕС
Врятували тільки лебедів і качок. Підрив ГЕС знищив зоопарк у Новій Каховці
Коли зійде вода після підриву Каховської ГЕС: озвучено терміни
Херсон - затоплення міста
Це катастрофа для всього Півдня України, включно з Кримом: Ташева про підрив Каховської ГЕС
Таміла Ташева
Через підрив Каховської ГЕС затоплені позиції військових підрозділів РФ – Міноборони
російські військові
Підтоплено 13 сіл на правому березі, евакуйовано 1,3 тис. осіб – речник ДСНС
Наслідки підриву Каховської ГЕС
Відео
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Христина Гавриш
Знущаються та шантажують: як росіяни змушують українців отримувати паспорти РФ
російські паспорти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
Врятували тільки лебедів і качок. Підрив ГЕС знищив зоопарк у Новій Каховці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
Врятували тільки лебедів і качок. Підрив ГЕС знищив зоопарк у Новій Каховці
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:00 (05.06.2023)
Врятували тільки лебедів і качок. Підрив ГЕС знищив зоопарк у Новій Каховці
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь