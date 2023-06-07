Через 3-5 дней затопление достигнет пика — Кислица в Совбезе ООН

Подрыв Каховской ГЭС свидетельствует о том, что Россия перестала удерживать контроль над украинскими территориями.

Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявил постоянный представитель при ООН Сергей Кислица.

Он назвал подрыв Каховской ГЭС террористическим актом против критической инфраструктуры Украины, целью которого является как можно больше жертв среди гражданского населения и разрушений.

— Прибегнув к тактике выжженной земли, или, в данном случае, тактике затопленной земли, российские оккупанты фактически признали, что захваченная территория им не принадлежит, и они не в состоянии удерживать эти земли, — сказал Кислица

Украинский посол подчеркнул, что теракт на Каховской ГЭС ранее активно обсуждался на уровне оккупационных сил в Херсонской области, пропагандистов на российском телевидении и в Министерстве иностранных дел России, что свидетельствует о том, что он был спланирован заблаговременно.

Он напомнил, что Россия контролирует плотину и всю Каховскую ГЭС уже больше года.

— Физически невозможно взорвать ее каким-то образом извне путем обстрела. Она была заминирована российскими оккупантами. И они ее взорвали. Находясь на фронте, здесь, в зале СБ ООН, Россия снова барахтается в грязи лжи, — сказал он, намекая на российского посла.

Кислица также упомянул то, что за неделю до взрыва Каховской ГЭС, 30 мая, правительство России приняло решение, предусматривающее отказ от проведения технических расследований аварий на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях, произошедших в результате “военных действий, диверсий и террористических актов”.

— Это ответ Кремля на призывы стран к мирным переговорам с Российской Федерацией. Россия только что подтвердила своими действиями, что она совершенно не заинтересована в деэскалации или мире. Ее нужно остановить и сделать безвредной, а не умиротворять, — сказал он.

Постпред Украины подчеркнул, что именно поражение России станет самым значительным вкладом в безопасность региона и всего мира.

— Однако разве мы не знаем, что постоянно подпитывает российский реваншизм? Это вера российских правителей в то, что мир якобы проявит слабость. Слабость — это главная надежда и ставка террористов, — сказал он

Сергей Кислица сообщил, что из-за подрыва ГЭС более 80 населенных пунктов находятся под угрозой затопления, а в Херсонской области полностью или частично затоплены следующие населенные пункты: Тягинка, Львово, Одрадокамьянка в Бериславском районе, Ивановка, Микильское-Токаривка, Понятовка, Белозирка и Остривский район в городе Херсоне.

— Согласно текущему сценарию, максимальный объем затопления территории произойдет в течение 3-5 дней. Правый берег Днепра пострадает в 8 раз меньше, чем левый, — сказал Кислица.

Кроме того, под водой могут оказаться такие места, как Олешки и Голая Пристань. Частичное затопление также может затронуть Александровку, Широкую Балку, Софиевку, Виноградное и другие населенные пункты.

Он добавил, что в настоящее время местные власти организовали эвакуацию жителей из этих населенных пунктов в другие регионы Украины, а на контролируемой Киевом запланирована эвакуация 17 населенных пунктов, в которых проживает более 17 тыс. человек.

— На оккупированной территории левобережья эвакуации подлежат 20 населенных пунктов, в которых проживает около 25 тысяч человек. Вызывает обеспокоенность, что российские оккупанты не организуют эвакуацию гражданского населения, хотя вывели свои войска, — сказал Кислица.

Постпред Украины призвал ООН, Международный комитет Красного Креста и другие международные организации направить гуманитарные миссии на левый берег Днепра для оказания помощи местным жителям, пострадавшим от наводнения.

— Уже сейчас ясно, что разрушение плотины лишит или сильно ухудшит водоснабжение Крыма, Херсонской области, а также значительно осложнит ситуацию в Днепропетровской и Запорожской областях, — сказал он.

Он также подчеркнул, что снижение уровня воды в водохранилище приведет к снижению ее уровня во всех водозаборах близлежащих регионов.

Кроме того, разрушив плотину Каховской ГЭС, оккупанты ликвидировали возможность подачи днепровской воды в Крым.

Он также указал на то, что из-за понижения уровня воды в Каховском водохранилище существует опасность инцидента на ЗАЭС.

— В то же время, на данный момент непосредственной угрозы для Запорожской области нет. Ситуация сложная, но находится под контролем, — сказал он.

Сергей Кислица призвал международное сообщество решительно осудить российскую террористическую атаку на Каховскую ГЭС.

Украинский посол добавил, что Россия должна будет компенсировать все последствия своего преступления: для людей, инфраструктуры и окружающей среды.

Напомним, в ночь на 6 июня Российская Федерация взорвала плотину Каховской гидроэлектростанции, которая находится возле города Новая Каховка на временно оккупированной территории Херсонской области.

Источник: UN Web TV

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