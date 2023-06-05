Резников рассказал, будет ли Украина этим летом использовать истребители F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы во время своего контрнаступления этим летом не будут использовать истребители F-16.

Об этом он сказал в интервью NHK.

По его словам, для подготовки украинских летчиков нужно время. Он отметил, что Украине придется также договориться со своими партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала, которые смогут заниматься техобслуживанием и ремонтом этих самолетов.

Резников отметил, что Украина будет готова разместить F-16 осенью или зимой.

Ранее мы рассказывали, что истребители F-16 смогут усилить украинскую ПВО. Больше года Киев просил западных союзников о передаче этих истребителей, а сейчас дело дошло до конкретики.

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