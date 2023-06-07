Україні запропонували потужну кількість винищувачів F-16 – Зеленський

Держави-партнери України остаточно підтвердили, що українські пілоти отримають від міжнародних партнерів “потужну кількість” винищувачів F-16.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції в рамках телемарафону Єдині новини.

– На сьогодні остання наша важлива зустріч (була, – Ред.) в Молдові, де я мав закриту зустріч із країнами, які точно підтвердили, що дадуть нам F-16. Для цього нам потрібне спільне погодження, разом зі США, – сказав він.

Український президент каже, що не може озвучувати подробиці, але європейські партнери дали розуміння, що кількість винищувачів буде “потужна”.

– Я отримав від деяких партнерів уже розуміння кількості. Воно потужне. Я коли отримав цю інформацію, то мав день щастя. Бо іноді, ви знаєте, щось потрібно по одному, по два (літаки, – Ред.) якось домовлятися, а тут була серйозна, потужна пропозиція, – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що наразі треба, щоб ця коаліція винищувачів на папері стала домовленістю на Рамштайні або на іншій платформі.

– Дай Бог, щоб ми це дотисли, і тоді почнеться підготовка всієї інфраструктури, і це не швидко, – сказав він.

При цьому президент каже, що в Повітряних сил ЗСУ є розуміння щодо створення інфраструктури для F-16.

– Що стосується інфраструктури. Інфраструктури ще немає, вона будуватиметься і готуватиметься. Немає сенсу її готувати, доки немає домовленості, що ми матимемо відповідні літаки, – заявив президент.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков розповів, що ЗСУ під час літнього контрнаступу не використовуватимуть винищувачі F-16.

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