Данилов объяснил, помешает ли подрыв Каховской ГЭС началу контрнаступления ВСУ

Подрыв российскими военными Каховской ГЭС точно не помешает началу контрнаступления ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

— Что касается наступления, оно будет происходить по нашему плану, тогда, когда будет определен этот вопрос на Ставке верховного главнокомандующего под руководством президента нашей страны. И их эти действия (подрыв Каховской ГЭС, – Ред.) нашему наступлению точно не помешают, потому что у нас свои планы, которые на сегодня не раскрыты: где и как это все будет происходить. Давайте наберемся терпения и подождем, не так долго осталось, гораздо больше ждали, – сообщил он.