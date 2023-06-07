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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина еще не перешла в контрнаступление — Данилов

український військовий біля HIMARS
Фото: Getty Images

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что ожидаемое контрнаступление ВСУ еще не началось.

По его словам, его начало будет очевидным для всех, когда это произойдет.

Таким образом Данилов опроверг заявления некоторых российских официальных лиц, которые утверждали, что украинское контрнаступление якобы уже началось.

— Все это не соответствует действительности. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят, — сказал Данилов в интервью Reuters.

Секретарь СНБО сказал, что в России ошибочно восприняли локальные украинские продвижения на некоторых участках фронта за начало более масштабной операции.

5 мая Генштаб ВСУ опровергали заявления Минобороны РФ, что украинские военные якобы “начали большое контрнаступление”. В ведомстве также отметили, что не будут комментировать фейки страны-агрессора.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что ВСУ уже третий день как ушли из обороны в наступление на Бахмутском направлении. Она отметила, что за вчерашние сутки Силы обороны продвинулись на разных участках от 200 до 1 100 м вглубь.

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Источник: The Guardian
Война в Украине, контрнаступ, Алексей Данилов, СНБО
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