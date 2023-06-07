Данілов пояснив, чи завадить підрив Каховської ГЕС початку контрнаступу ЗСУ

Підрив російськими військовими Каховської ГЕС точно не завадить початку контрнаступу ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

– Що стосується наступу, він буде відбуватися за нашим планом, тоді, коли буде визначено це питання на Ставці верховного головнокомандувача під керівництвом президента нашої країни. І їх оці дії (підрив Каховської ГЕС, – Ред.) нашому наступу точно не завадять, тому що у нас свої плани, які на сьогодні не розкриті: де, як і у який спосіб це все буде відбуватися. Давайте наберемося терпіння і почекаємо, не так довго лишилося, набагато більше чекали, -повідомив він.