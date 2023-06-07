К вечеру временно оккупированная Голая Пристань будет полностью под водой — горсовет

Временно оккупированный городок Голая Пристань уже затоплен на 85%, а к концу суток подтопление может достичь и всех 100%.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель Голопристанской городской военной администрации Светлана Линник.

По ее словам, уровень воды уже достигает более 3,5 м. Чиновница отметила, что, по приблизительным подсчетам, на время оккупации, к моменту подрыва Каховской ГЭС, в городе оставалось до 6 тыс. человек.

– Пик наводнения ожидается до конца этих суток. Затем, надеемся, что вода стабилизируется и пойдет немного на спад в следующие сутки. Почти вся Голая Пристань будет под водой, – сказала она.

Линник отметила, что сегодня немного заработала эвакуация людей — организовалось “так называемое МЧС от оккупантов, а также привлечены плавсредства от населения”.

Руководитель администрации рассказала, что местные жители самоорганизуются и, если имеют плавсредства, в том числе надувные, эвакуируются сами и помогают другим. При этом добавила, что в городе очень плохая телефонная связь.

– Ловит сигнал иногда на крышах, где находятся люди, но с большинством людей нет связи. Вчера еще была российская связь доступна и интернет, но сегодня есть интернет только через мобильную связь украинских операторов, – сообщила Линник.

Она призвала жителей города эвакуироваться при любой возможности.

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