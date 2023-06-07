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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

До вечора тимчасово окупована Гола Пристань буде повністю під водою – міськрада

затоплені Олешки

Тимчасово окуповане містечко Гола Пристань вже затоплене на 85%, а до кінця доби підтоплення може сягнути й усіх 100%. 

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини повідомила керівниця Голопристанської міської військової адміністрації Світлана Лінник.

За її словами, рівень води вже сягає понад 3,5 м. Чиновниця зазначила, що, за приблизними підрахунками, на час окупації, до моменту підриву Каховської ГЕС, в місті залишалося до 6 тис. людей.

– Пік повені очікується до кінця цієї доби. Потім, маємо надію, що вода стабілізується і піде трохи на спад наступної доби. Майже вся Гола Пристань буде під водою, – сказала вона.

Лінник зазначила, що сьогодні трохи запрацювала евакуація людей –  організувалося “так зване МНС від окупантів, а також залучені плавзасоби від населення”. 

Керівниця адміністрації розповіла, що місцеві мешканці самоорганізовуються і, якщо мають плавзасоби, зокрема надувні, евакуюються самі й допомагають іншим. Водночас додала, що в місті дуже поганий телефонний зв’язок. 

 – Ловить сигнал інколи на дахах, де перебувають люди, але з більшістю людей немає зв’язку. Вчора ще був російський зв’язок доступний та інтернет, але сьогодні є інтернет лише через мобільний зв’язок українських операторів, –  повідомила Лінник.

Вона закликала жителів міста евакуюватися за будь-якої можливості.

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