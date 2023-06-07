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Подрыв Каховской ГЭС: местные не слышали прилета, звук шел из-под земли

Каховська ГЕС

Жители временно оккупированной Новой Каховки на Херсонщине подтверждают информацию о том, что россияне заложили взрывчатку перед тем, как взорвать дамбу.

Никто из местных не слышал прилета, глухой звук шел из-под земли.

Об этом сообщили в Каховской городской военной администрации.

— Из-за большого количества взрывчатки поднялась волна, которая ударила по электростанции и именно она вызвала самые масштабные разрушения. Около 3:00 россияне поняли, что натворили, и начали эвакуировать своих, не предупредив гражданских. Все смерти на их совести, — говорится в сообщении.

Отмечается, когда ситуация вышла из-под контроля и было понятно, что ГЭС уже не спасти, россияне начали распространять слухи о водолазах ВСУ, которые взорвали электростанцию, о попадании ракеты и другую дезинформацию.

По неподтвержденным данным, при взрыве на Каховской ГЭС погибло 20-30 исполнителей этого приказа. На данный момент эта информация уточняется.

— Россияне понимают и знают, кто на самом деле виноват в разрушении ГЭС. Им не жалко мирных жителей. Ждем снимки спутников, которые могут доказать вину в сознательном уничтожении ГЭС, — добавили в Каховской ГВА.

Ранее американское издание NYT со ссылкой на экспертов сообщило, что внешняя атака или структурная неисправность не могли бы вызвать разрушение Каховской ГЭС, поэтому, скорее всего, это был взрыв внутри дамбы.

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Каховська ГЕС

Фото: Укргидроэнерго

Каховська ГЕС, Новая Каховка, Херсонская область
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