Громкое утро оккупантов: в Мирном и Токмаке прогремели взрывы

Утром 7 июня сразу в двух пока оккупированных населенных пунктах Запорожской области прогремели взрывы.

О мощном взрыве возле захваченной оккупантами воинской части сообщили жители поселка Мирное Мелитопольского района.

Городской глава Мелитополя Иван Федоров добавляет, что оккупанты “пытались запускать “меткую ПВО”, однако опоздали”.

Информация о не менее шести взрывах поступила и от жителей Токмака.

В данный момент украинская сторона выясняет детали событий в этих двух населенных пунктах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

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