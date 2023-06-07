Татьяна Забожко, редактор ленты
Громкое утро оккупантов: в Мирном и Токмаке прогремели взрывы
Утром 7 июня сразу в двух пока оккупированных населенных пунктах Запорожской области прогремели взрывы.
О мощном взрыве возле захваченной оккупантами воинской части сообщили жители поселка Мирное Мелитопольского района.
Городской глава Мелитополя Иван Федоров добавляет, что оккупанты “пытались запускать “меткую ПВО”, однако опоздали”.
Информация о не менее шести взрывах поступила и от жителей Токмака.
В данный момент украинская сторона выясняет детали событий в этих двух населенных пунктах.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Иван Федоров
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