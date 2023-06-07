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Татьяна Забожко, редактор ленты

Громкое утро оккупантов: в Мирном и Токмаке прогремели взрывы

Вибух
Фото: Depositphotos

Утром 7 июня сразу в двух пока оккупированных населенных пунктах Запорожской области прогремели взрывы.

О мощном взрыве возле захваченной оккупантами воинской части сообщили жители поселка Мирное Мелитопольского района.

Городской глава Мелитополя Иван Федоров добавляет, что оккупанты “пытались запускать “меткую ПВО”, однако опоздали”.

Информация о не менее шести взрывах поступила и от жителей Токмака.

Токмак та Мирне

Фото: Иван Федоров

В данный момент украинская сторона выясняет детали событий в этих двух населенных пунктах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

Запорожская область
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