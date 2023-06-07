Гучний ранок окупантів: у Мирному та Токмаку прогриміли вибухи

Уранці 7 червня одразу в двох поки що окупованих населених пунктах Запорізької області прогриміли вибухи.

Про потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини повідомили жителі селища Мирне Мелітопольського району.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров додає, що окупанти “намагались запускати “влучну ППО”, проте запізнились”.

Інформація про щонайменше шість вибухів надійшла і від жителів Токмака.

Наразі українська сторона з’ясовує деталі подій у цих двох населених пунктах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.