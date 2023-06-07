Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Некоректно порівнювати атаку дронів на Москву та обстріли РФ України – речник генсека ООН
Ми корисні в Україні як командири: матір азовця Калини про прохання сина до влади
Україна Терміново
Терміново
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Гучний ранок окупантів: у Мирному та Токмаку прогриміли вибухи

Вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 7 червня одразу в двох поки що окупованих населених пунктах Запорізької області прогриміли вибухи.

Про потужний вибух біля захопленої окупантами військової частини повідомили жителі селища Мирне Мелітопольського району.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров додає, що окупанти “намагались запускати “влучну ППО”, проте запізнились”.

Інформація про щонайменше шість вибухів надійшла і від жителів Токмака.

Токмак та Мирне

Фото: Іван Федоров

Наразі українська сторона з’ясовує деталі подій у цих двох населених пунктах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 469-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Іван Федоров

Запорізька область
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
В Енергоатомі розповіли, чим загрожуватиме ЗАЕС підрив Каховської ГЕС
ЗАЕС
Під Мелітополем окупанти пошкодили газопровід під час риття окопів – Федоров
Гучний ранок окупантів: у Мирному та Токмаку прогриміли вибухи
ФСБ завезли у тимчасово окупований Мелітополь загони навчених шпигунів – Федоров
Гучний ранок окупантів: у Мирному та Токмаку прогриміли вибухи
ЗСУ могли прорвати першу лінію оборони росіян на Запорізькому напрямку – ISW
Війна в Україні
У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух – Федоров
Вибухи в Мелітополі 25 травня 2023
Відео
Із замурованими виходами: що побачила перевірка укриттів у Києві

Майже половина – зачинені або непридатні до використання. Такі попередні результати перевірки укриттів у Києві. Дані оприлюднило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості.

Христина Гавриш
Інтернаціональний легіон ЗСУ: хто там воює та чому вирішили боронити Україну
Гучний ранок окупантів: у Мирному та Токмаку прогриміли вибухи
Знущаються та шантажують: як росіяни змушують українців отримувати паспорти РФ
російські паспорти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (06.06.2023)
Гучний ранок окупантів: у Мирному та Токмаку прогриміли вибухи
Новини Факти ICTV – випуск новин за 22:30 (05.06.2023)
Гучний ранок окупантів: у Мирному та Токмаку прогриміли вибухи
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь