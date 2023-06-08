Є свідчення, що за підривом ГЕС стоїть військово-політичне керівництво РФ та її війська – ГУР

Доказова база про причетність РФ до підриву греблі Каховської ГЕС збирається, є багато свідчень, що за терактом стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора та її війська.

Про це в ефірі телемарафону Єдиних новин заявив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

– Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і зараз активно продовжується її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням греблі ГЕС, мова йде про підрив, стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво та офіційні війська загарбників, – сказав він.

У розвідці наголосили, що Україна інформувала до цього світ, що окупанти здійснювали мінування Каховської ГЕС. Крім того, РФ скоїла злочин, намагаючись зірвати дії українських сил.

– Те, що за тиждень до цього в РФ до нормативно-правової бази було внесено зміни з метою того, що можна не розслідувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, – це явка з повинною, – сказав представник ГУР.

Юсов зазначив, що весь український сектор Сил безпеки та оборони працюватиме над формуванням та наповненням доказової бази про причетність РФ до підриву греблі.

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