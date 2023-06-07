За два дня до катастрофы отдавали команды: зачем РФ подорвала Каховскую ГЭС и что будет дальше

В ночь на 6 июня российские военные изнутри взорвали конструкции Каховской ГЭС в Херсонской области. Что происходит на Юге Украины, зачем россияне устроили теракт на станции и как это повлияет на боевые действия — читайте далее в материале.

Зачем РФ подорвала Каховскую ГЭС

Секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Фактам ICTV рассказал — было видно, что россияне постепенно подходят к тому, чтобы подорвать дамбу.

— Даже мы видели, как они оттягивали, мы ведь работаем здесь по технике их, уничтожаем ее, постоянно летаем. И в один момент, некоторое время назад, увидели, что они оттащили технику. Мы подумали, что это как раз ситуация в том, что мы ее много уничтожаем. Потому что здесь мы действительно большие потери им наносим. И видим, что они повыше начали рыть окопы. Тоже было удивлением. Потому что в принципе у них линия окопов была подготовлена еще как только они выходили из правобережья, – говорит он.

О планировании подрыва Каховской ГЭС свидетельствовали и перехваты за последние два дня перед катастрофой, в которых россияне своим подчиненным давали команды по рации.

— Такая фраза постоянно: “контролируем уровень воды”, “контролируем уровень воды”. Конечно, они им не скажут о том, что мы будем совершать военное преступление и подрывать дамбу. Смотрите, чтобы каждый российский солдат это знал. Но они тоже говорили, чтобы они контролировали, если вода будет подниматься, чтобы они просто там принимали решение. Поэтому они такими непрямыми методами пытались их предупредить, — говорит Костенко.

Он отмечает, что оккупанты с самого начала считали Каховскую ГЭС угрозой для себя, ведь это было единственное сухопутное соединение между правым и левым берегом Днепра.

– Для них это была угроза, они это понимали и они от этой угрозы избавились. Путем того, что поставили крест на воде в Крыму. Там совершили техногенную катастрофу. Они думают исключительно о себе, – говорит секретарь.

Что будет дальше

Здесь сейчас важно понять последствия этой техногенной катастрофы, как разольется вода, как она станет. Это, прежде всего, влияние на экологию, на местность, которая точно изменится.

– Некоторые эксперты говорят, что теперь ширина будет затоплена на 20 км между правым и левым берегом. А кто-то говорит наоборот, что вода через несколько дней отойдет и русло будет меньше. И поэтому мы должны понять масштабы катастрофы, конечно, – говорит Костенко.

Как подрыв ГЭС повлияет на военные действия

Из-за этого теракта боевые действия, их ведение, методы изменятся, ведь будет либо болотная местность, либо вообще все высохнет.

— Будем понимать, как это вообще будет происходить с военной точки зрения. Возможно, все высохнет, и вообще будут не широкие места, где мы сможем действительно проще форсировать и делать плацдармы. Сейчас сложно, потому что вода прибывает. Херсон в воде. Ниже у нас подтоплены районы. Корабельный там называется, – добавляет секретарь.

Он отметил, что последствия можно будет наблюдать через несколько дней, когда вода немного перестанет прибывать: уйдет в море или она так и останется стоять.

Также Костенко отмечает, что основные удары все же планируются на других направлениях.

— У нас есть и Южное на левом берегу, у нас есть группировка и есть Восточное направление, есть Белгородское направление, есть другие направления. Я не знаю, Приднестровское направление. У нас есть где развернуться, есть где планировать. Я не думаю, что здесь было основным (контрнаступление, — Ред.). Потому что с военной точки зрения – это не логично делать именно здесь. Это, скажем, самое сложное направление с точки зрения проведения военной операции. Потому что форсирование – это очень сложная военная операция. Здесь Днепр широкий, — говорит секретарь.

Как западные партнеры должны отреагировать

Костенко говорит, что сейчас как раз есть шанс заняться изменением структуры ООН, а партнеры должны хотя бы вголос заявить, что Россия – страна-террорист.

– Нам нужно вообще, чтобы организация ООН не праздновала день русского языка, а конкретно делала то, для чего она была создана. А когда в этой организации в Совбезе сидит страна-террорист и может вето на любое решение наложить, то это проблема.

Мы помним, что после Первой мировой войны была Лига Наций. Она не выдержала. Ее разогнали. После Вторая – ООН. А сейчас уже кровавая война. То есть они не справились со своими обязанностями. Я думаю, надо менять структуру. И реально делать вещи, которые уже, скажем, могли бы повлиять на безопасность. А не так, что террористы возглавляют эту организацию в Совбезе и сами ветируют свои террористические акты, которые они совершают, — добавляет он.

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