За два дні до катастрофи віддавали команди: навіщо РФ підірвала Каховську ГЕС та що буде далі

У ніч проти 6 червня російські військові зсередини підірвали конструкції Каховської ГЕС у Херсонській області. Що нині відбувається на Півдні України, навіщо росіяни влаштували теракт на станції та як це вплине на бойові дії – читайте далі у матеріалі.

Навіщо РФ підірвала Каховську ГЕС

Секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв’ю Фактам ICTV розповів — було видно, що росіяни поступово підходять до того, щоб підірвати дамбу.

– Навіть ми бачили, як вони відтягували, ми ж працюємо тут по техніці їхній, знищуємо її, постійно літаємо. І в один момент, деякий час тому, побачили, що вони відтягнули техніку. Ми подумали, що це якраз ситуація в тому, що ми її багато знищуємо. Бо тут ми дійсно сильно великі втрати їм завдаємо. І бачимо, що вони вище почали рити окопи. Теж це було здивуванням. Тому що в принципі у них лінія окопів була підготовлена, щойно вони виходили з правобережжя, – говорить він.

Про планування підриву Каховської ГЕС свідчили і перехоплення за останні два дні перед катастрофою, в яких росіяни своїм підлеглим давали команди по рації.

– Така фраза постійно: “контролюємо рівень води”, “контролюємо рівень води”. Звичайно, вони їм не скажуть про те, що ми будемо скоювати військовий злочин і підривати дамбу. Дивіться, щоб кожен російський солдат це знав. Але вони також говорили, щоб вони контролювали, якщо вода буде підніматися, щоб вони просто там ухвалювали рішення. Тому вони такими опосередкованими методами намагалися їх попередити, – каже Костенко.

Він наголошує, що окупанти з самого початку вважали Каховську ГЕС загрозою для себе, адже це було єдине сухопутне з’єднання між правим і лівим берегом Дніпра.

– Для них це була загроза, вони це розуміли і зараз цієї загрози позбулися. Шляхом того, що поставили хрест на воді в Криму. Там зробили техногенну катастрофу. Вони думають лише про себе, – говорить секретар.

Що буде далі

Тут зараз важливо зрозуміти наслідки цієї техногенної катастрофи, як розіллється вода, як вона стане. Це передусім вплив на екологію, на місцевість, яка точно зміниться.

– Деякі експерти кажуть, що тепер ширина затоплення там буде 20 км між правим і лівим берегом. А хтось каже навпаки, що вода за декілька днів зійде і русло буде менше. І тому ми маємо зрозуміти масштаби катастрофи, звичайно, – каже Костенко.

Як підрив ГЕС вплине на воєнні дії

Через цей теракт бойові дії, їх ведення, методи зміняться, адже буде або болотяна місцевість, або взагалі все висохне.

– Розумітимемо, як взагалі буде відбуватися з військової точки зору. Можливо, все висохне, і взагалі будуть не широкі місця, де ми зможемо дійсно простіше форсувати і робити плацдарми. Зараз складно, бо вода прибуває. Херсон у воді. Ті, що нижче, у нас підтоплені уже райони. Корабельний там називається, – додає секретар.

Він зазначив, що наслідки можна буде спостерігати за декілька днів, коли вода трохи перестане прибувати: чи вода піде в море, чи вона так і залишиться стояти.

Також Костенко зазначає, що основні удари все ж таки плануються на інших напрямках.

– У нас є і Південний на лівому березі, у нас є угруповання і є Східний напрямок, є Бєлгородський напрямок, є інші напрямки. Я не знаю, Придністровський напрямок. У нас є де розвернутися, є де планувати. Я не думаю, що тут був основний. Тому що з військової точки зору – це не логічно робити саме тут (контрнаступ, – Ред.). Це, скажемо, найскладніший був напрямок з точки зору проведення воєнної операції. Тому що форсування – це дуже складна воєнна операція. Тут Дніпро широкий, – говорить секретар.

Як західні партнери мають відреагувати

Костенко каже, що зараз якраз є шанс зайнятися зміною структури ООН, а партнери мають хоча б вголос заявити, що Росія – країна-терорист.

– Нам треба взагалі, щоб організація ООН не святкувала день російської мови, а конкретно робила те, для чого вона була створена. А коли в цій організації в Радбезі сидить країна-терорист і може вето на будь-яке рішення накласти, то це проблема.

Ми пам’ятаємо, що після Першої світової війни була Ліга Націй. Вона не витримала. Її розігнали. Після Другої – ООН. А зараз уже кривава війна. Тобто вони не впоралися зі своїми обов’язками. Я думаю, треба міняти структуру. І реально робити речі, які б вже, скажемо, могли вплинути на безпеку. А не так, що терористи очолюють цю організацію в Радбезі і самі ветують свої терористичні акти, які скоюють, – додає він.

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