ВСУ перешли от обороны к наступлению на Бахмутском направлении – Маляр
Украинские войска перешли от обороны к наступлению на Бахмутском направлении.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По словам главы оборонного ведомства, накануне на разных участках Бахмутского направления зафиксировано продвижение от 200 до 1 100 метров.
Анна Маляр отмечает: так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в частности, благодаря заранее подготовленным укреплениям.
– Вся местность вокруг – это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заранее силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально, – отмечает заместитель министра обороны Украины.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.
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