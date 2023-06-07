ВСУ перешли от обороны к наступлению на Бахмутском направлении – Маляр

Украинские войска перешли от обороны к наступлению на Бахмутском направлении.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По словам главы оборонного ведомства, накануне на разных участках Бахмутского направления зафиксировано продвижение от 200 до 1 100 метров.

Анна Маляр отмечает: так долго держать оборону Бахмутского направления и сейчас на нем наступать удается, в частности, благодаря заранее подготовленным укреплениям.

– Вся местность вокруг – это фактически укрепрайон. Готовилось укрепление заранее силами наших войск и местных военных администраций. Строили капитально, – отмечает заместитель министра обороны Украины.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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