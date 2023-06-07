ЗСУ перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку – Маляр

Українські війська перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку.

Про це 7 червня повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами заступниці очільника оборонного відомства, напередодні на різних ділянках Бахмутського напрямку зафіксовано просування від 200 до 1 100 м.

Ганна Маляр наголошує: так довго тримати оборону Бахмутського напрямку та зараз на ньому наступати вдається, зокрема, завдяки заздалегідь підготовленим укріпленням.

– Уся місцевість довкола – це фактично укріпрайон. Готувалось укріплення завчасно силами наших військ та місцевих військових адміністрацій. Будували капітально, – зауважує заступник міністра оборони України.

Ворог тим часом на цій ділянці фронту перейшов до оборони, намагаючись утримати займані позиції.

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Джерело: Ганна Маляр

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