Оккупантов возле Бахмута отбросили на 1,2 км вглубь фронта – 3 штурмовая бригада

На флангах вокруг Бахмута Донецкой области украинские военные отбросили врага с территорий в 1,8 км вдоль фронтовой линии, а также на 1,2 км в глубину фронта.

Об этом сообщила 3- отдельная штурмовая бригада ВСУ.

— В результате наступательных действий 2 штурмового батальона значительные потери понесли подразделения 57 бригады РФ и отряды тюремщиков Шторм-Z: около 30 “двухсотых” и 40 “трехсотых” россиян, — говорится в сообщении.

Также ликвидированы склады с российским БК, технику, в частности боевые бронированные машины, танки и артиллерию противника.

По словам военных, силы оккупантов почти полностью отброшены за канал, где еще недавно были расположены их позиции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: 3-я отдельная штурмовая бригада

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.