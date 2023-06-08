Первые жертвы затопления из-за подрыва Каховской ГЭС и бои под Бахмутом: 470-е сутки войны
В Сухопутных войсках ВСУ сообщили о новых достижениях под Бахмутом
Спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают защищать Бахмутское направление.
По словам спикера, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении продолжают штурмовать позиции врага и продвигаются вперед. В то же время сам Бахмут остается непокоренным и является одной из самых горячих локаций на Восточном фронте.
— Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия вдоль канала Северский Донец-Донбасс и в направлении населенных пунктов Богдановка, Ягодное, Сакко и Ванцетти, где продвинулись на расстояние от 250 до 1100 метров, — рассказал Череватый.
РФ ударила по Украинску: среди погибших и раненых есть дети
Украинск в Донецкой области подвергся артобстрелу со стороны РФ, сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
В результате атаки со стороны России пострадали гражданские. Известно о трех погибших – двоих взрослых и одном ребенке. Также есть трое раненых детей. На месте работают ГСЧС и полиция.
В Херсоне еще поднимается вода, но темпы уменьшились — МВД
Повышение уровня воды в Херсоне все еще фиксируются, но темпы подъема снизились. Самая сложная ситуация в Корабельном районе города, где сейчас подтоплено более 1,8 тыс. домов, сообщает МВД Украины.
Всего подтоплено 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра. Совместными усилиями удалось эвакуировать более 1,9 тыс. человек, из них — 103 ребенка. Службы МВД продолжают спасательные операции. Развернуто девять эвакуационных пунктов в Херсонской области.
В Алешках есть погибшие от наводнения после подрыва Каховской ГЭС
Во временно оккупированных Алешках Херсонской области есть погибшие из-за подтопления после подрыва Каховской ГЭС, сообщил мэр Евгений Рищук.
— К сожалению. Есть первые сообщения о погибших от наводнения, — отметил он.
В комментарии журналистам Рищук сообщил о трех погибших. По его словам, под вечер российские военные начали эвакуировать людей с крыш.