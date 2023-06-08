Первые жертвы затопления из-за подрыва Каховской ГЭС и бои под Бахмутом: 470-е сутки войны

8 июня, 0:09

В Херсоне еще поднимается вода, но темпы уменьшились — МВД

Повышение уровня воды в Херсоне все еще фиксируются, но темпы подъема снизились. Самая сложная ситуация в Корабельном районе города, где сейчас подтоплено более 1,8 тыс. домов, сообщает МВД Украины.

Всего подтоплено 20 населенных пунктов на правом берегу Днепра. Совместными усилиями удалось эвакуировать более 1,9 тыс. человек, из них — 103 ребенка. Службы МВД продолжают спасательные операции. Развернуто девять эвакуационных пунктов в Херсонской области.

Фото: МВД Украины