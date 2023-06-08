Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Україна
Валентина Чорна, редакторка стрічки

Окупантів біля Бахмута відкинули на 1,2 км вглиб фронту – 3-тя штурмова бригада

ЗСУ під Бахмутом

На флангах довкола Бахмута Донецької області українські військові відкинули ворога з територій обсягом 1,8 км вздовж фронтової лінії, а також на 1,2 км у глибину фронту.

Про це повідомила 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ.

– Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників Шторм-Z: близько 30 “двохсотих” та 40 “трьохсотих” росіян, – йдеться у повідомленні.

Також ліквідовано склади з російським БК, техніку, зокрема бойові броньовані машини, танки та артилерію противника.

За словами військових, сили окупантів майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані їхні позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Читайте також
ЗСУ перейшли від оборони до наступу на Бахмутському напрямку – Маляр
Бої на фронті

Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бахмут, Війна в Україні, Донецька область, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Люди на ТОТ все більше ігнорують окупантів – ті везуть їх на допити й не повертають
російські окупанти
Каховська ГЕС зараз: прикордонники з неба показали масштаби затоплення
Окупантів біля Бахмута відкинули на 1,2 км вглиб фронту – 3-тя штурмова бригада
Ворог вбачатиме в ньому потенціальну ціль. Ігнат про відновлення роботи аеропорту Львова
аеропорт
Платформа UNITED24 запустила збір коштів на подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
Херсон
Могли б виїхати за кордон: Зеленський розповів, де перебувають його діти
Володимир Зеленський
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Окупантів біля Бахмута відкинули на 1,2 км вглиб фронту – 3-тя штурмова бригада
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)
Окупантів біля Бахмута відкинули на 1,2 км вглиб фронту – 3-тя штурмова бригада
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (07.06.2023)
Окупантів біля Бахмута відкинули на 1,2 км вглиб фронту – 3-тя штурмова бригада
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (07.06.2023)
Окупантів біля Бахмута відкинули на 1,2 км вглиб фронту – 3-тя штурмова бригада
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь