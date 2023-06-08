Окупантів біля Бахмута відкинули на 1,2 км вглиб фронту – 3-тя штурмова бригада

На флангах довкола Бахмута Донецької області українські військові відкинули ворога з територій обсягом 1,8 км вздовж фронтової лінії, а також на 1,2 км у глибину фронту.

Про це повідомила 3-тя окрема штурмова бригада ЗСУ.

– Внаслідок наступальних дій 2-го штурмового батальйону значних втрат зазнали підрозділи 57-ї бригади РФ та загони тюремників Шторм-Z: близько 30 “двохсотих” та 40 “трьохсотих” росіян, – йдеться у повідомленні.

Також ліквідовано склади з російським БК, техніку, зокрема бойові броньовані машини, танки та артилерію противника.

За словами військових, сили окупантів майже повністю відкинуто за канал, де ще нещодавно були розташовані їхні позиції.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: 3-тя окрема штурмова бригада

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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