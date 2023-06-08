Поднимается черный дым. В Луганске прогремели взрывы

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

— Сообщают, что в оккупированном Луганске произошло несколько взрывов. Поднимается черный дым. Ждем подробностей, — говорится в сообщении.

Он также опубликовал фото и видео последствий прилетов.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко отметил, что удар пришелся на ремонтную базу техники РФ.

— Попали на территорию предприятия Лугансктепловоз. Там сейчас находится ремонтная база техники оккупантов, — написал он.

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