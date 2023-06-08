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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Піднімається чорний дим. У Луганську прогриміли вибухи

Піднімається чорний дим. У Луганську прогриміли вибухи

У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

– Повідомляють, що в окупованому Луганську сталося декілька вибухів. Піднімається чорний дим. Чекаємо на подробиці, – йдеться у повідомленні.

Він також опублікував фото на відео наслідків прильотів.

Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що удар прийшовся на ремонтну базу техніки РФ.

– Влучили на територію підприємства Луганськтепловоз. Там зараз знаходиться ремонтна база техніки окупантів, – написав він.

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Війна в Україні, Вибух, Луганськ, Луганська область
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