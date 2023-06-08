Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Піднімається чорний дим. У Луганську прогриміли вибухи
У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
– Повідомляють, що в окупованому Луганську сталося декілька вибухів. Піднімається чорний дим. Чекаємо на подробиці, – йдеться у повідомленні.
Він також опублікував фото на відео наслідків прильотів.
Український журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що удар прийшовся на ремонтну базу техніки РФ.
– Влучили на територію підприємства Луганськтепловоз. Там зараз знаходиться ремонтна база техніки окупантів, – написав він.
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