Инициатива за Украиной на большинстве направлений фронта — разведка Британии

На фоне чрезвычайно сложной оперативной ситуации продолжаются тяжелые бои на многих участках фронта, однако на большинстве направлений Украина удерживает инициативу.

Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в утренней сводке 8 июня.

В то же время там отмечают, что российским войскам, вероятно, по-прежнему приказано как можно быстрее перейти в наступление, учитывая то, что “чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку захватить Марьинку недалеко от Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года”.

Относительно паводка в Херсонской области, вызванного подрывом Каховской ГЭС, в британской разведке говорят, что 7 июня уровень воды в низовьях Днепра продолжал расти, однако, вероятно, начнет снижаться 8 июня.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 8 June 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/Xuz1SZBZuV ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/abjNhlu7Xm — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 8, 2023

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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