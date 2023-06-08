Инициатива за Украиной на большинстве направлений фронта — разведка Британии
На фоне чрезвычайно сложной оперативной ситуации продолжаются тяжелые бои на многих участках фронта, однако на большинстве направлений Украина удерживает инициативу.
Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании в утренней сводке 8 июня.
В то же время там отмечают, что российским войскам, вероятно, по-прежнему приказано как можно быстрее перейти в наступление, учитывая то, что “чеченские подразделения предприняли безуспешную попытку захватить Марьинку недалеко от Донецка, где линия фронта мало изменилась с 2015 года”.
Относительно паводка в Херсонской области, вызванного подрывом Каховской ГЭС, в британской разведке говорят, что 7 июня уровень воды в низовьях Днепра продолжал расти, однако, вероятно, начнет снижаться 8 июня.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 8 June 2023.
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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/abjNhlu7Xm
— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) June 8, 2023
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 469-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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