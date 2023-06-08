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Продвинулись на 1000 метров: в Сухопутных войсках сообщили о новых достижениях под Бахмутом

Бої за Бахмут

Спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый заявил, что украинские военные продолжают защищать Бахмутское направление.

Об этом говорится в Telegram-канале Сухопутных войск.

По словам спикера, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении продолжают штурмовать позиции врага и продвигаются вперед. При этом сам Бахмут остается непокоренным и является одной из самых горячих локаций на Восточном фронте.

— Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия вдоль канала Северский Донец-Донбасс и в направлении населенных пунктов Богдановка, Ягодное, Сакко и Ванцетти, где продвинулись на расстояние от 250 до 1100 метров, — рассказал Череватый.

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Бої на фронті

Он добавил, что враг сопротивляется и всеми возможными силами и средствами пытается удержать ранее занятые позиции. Россияне применили боевую авиацию, наносили удары по артиллерии различных калибров и реактивных систем залпового огня 357 раз, произошло 16 боевых столкновений.

Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр

Бахмут, Война в Украине
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