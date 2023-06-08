Просунулись на 1000 метрів: у Сухопутних військах повідомили про нові досягнення під Бахмутом

Спікер Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують захищати Бахмутський напрямок.

Про це йдеться у Telegram-каналі Сухопутних військ.

За словами речника, Сили оборони України на Бахмутському напрямку продовжують штурмувати позиції ворога і просуваються вперед. При цьому сам Бахмут залишається нескореним і є однією з найгарячіших локацій на Східному фронті.

– Сили оборони України продовжують штурмові дії вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас та у напрямку населених пунктів Богданівка, Ягідне, Сакко та Ванцетті, де просунулися на відстань від 250 до 1100 метрів, – розповів Черевий.

Він додав, що ворог чинить опір і всіма можливими силами і засобами намагається утримати раніше зайняті позиції. Росіяни застосували бойову авіацію, завдавали ударів з артилерії різних калібрів та реактивних систем залпового вогню 357 разів, сталося 16 бойових зіткнень.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

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