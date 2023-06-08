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Просунулись на 1000 метрів: у Сухопутних військах повідомили про нові досягнення під Бахмутом

Бої за Бахмут

Спікер Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий заявив, що українські військові продовжують захищати Бахмутський напрямок.

Про це йдеться у Telegram-каналі Сухопутних військ.

За словами речника, Сили оборони України на Бахмутському напрямку продовжують штурмувати позиції ворога і просуваються вперед. При цьому сам Бахмут залишається нескореним і є однією з найгарячіших локацій на Східному фронті.

– Сили оборони України продовжують штурмові дії вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас та у напрямку населених пунктів Богданівка, Ягідне, Сакко та Ванцетті, де просунулися на відстань від 250 до 1100 метрів, – розповів Черевий.

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Він додав, що ворог чинить опір і всіма можливими силами і засобами намагається утримати раніше зайняті позиції. Росіяни застосували бойову авіацію, завдавали ударів з артилерії різних калібрів та реактивних систем залпового вогню 357 разів, сталося 16 бойових зіткнень.

Фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр

Бахмут, Війна в Україні
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