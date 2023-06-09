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Юлия Соколова, редактор ленты

В канале, обеспечивающем водоснабжение Крыма, стремительно падает уровень воды после подрыва ГЭС

В канале, обеспечивающем водоснабжение Крыма, стремительно падает уровень воды после подрыва ГЭС
Фото: УНИАН

Во временно оккупированном Крыму начали фиксировать падение уровня воды в Северо-Крымском канале, обеспечивающем водоснабжение полуострова.

Как информирует издание Крым.Реалии, это связано с подрывом Каховской ГЭС, который в ночь на 6 июня совершили российские оккупационные войска.

Уровень воды в канале в течение двух дней упал на полметра.

Так называемый “начальник участка” Северо-Крымского канала Александр Семеренко утверждает, что вода из Каховского водохранилища сейчас “идет самотеком” к первой насосной станции на севере Крыма. Каждый день уровень этой воды снижается на 4-5 см.

Как известно, канал начал мелеть сразу после подрыва ГЭС. Тогда же жители оккупированного полуострова начали жаловаться на проблемы с водоснабжением и плохое качество воды.

В крымских городах предупреждали об отключении воды и составляли графики ее подвоза.

Северо-Крымский канал находится на территории Херсонской области и Крыма. Именно через него осуществляется снабжение полуострова пресной водой, которая поставлялась из разрушенного Каховского водохранилища.

После оккупации Крыма в 2014 году украинские власти перекрыли канал. Но после полномасштабного вторжения в 2022 году войска РФ захватили его гидротехнические сооружения и разрушили временную дамбу, чтобы восстановить водоснабжение на полуостров.

По прогнозу гендиректора Укргидроэнерго Игоря Сироты, Северо-Крымский канал пересохнет из-за разрушения Каховской ГЭС.

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Источник: Крым. Реалии
Война в Украине, водопостачання, Крым, Російська агресія
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