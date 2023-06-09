Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Потребує перевірки
Юлія Соколова, редакторка стрічки

У каналі, який забезпечує водопостачання Криму, стрімко падає рівень води після підриву ГЕС

У каналі, який забезпечує водопостачання Криму, стрімко падає рівень води після підриву ГЕС
Фото: УНІАН

У тимчасово окупованому Криму почали фіксувати падіння рівня води у Північнокримському каналі, який забезпечує водопостачання півострова.

Як інформує видання Крим.Реалії, це пов’язано з підривом Каховської ГЕС, який у ніч на 6 червня здійснили російські окупаційні війська.

Рівень води у каналі протягом двох днів упав на пів метра.

Так званий “начальник дільниці” Північнокримського каналу Олександр Семеренко стверджує, що вода з Каховського водосховища зараз “іде самопливом” до першої насосної станції на півночі Криму. Щодня рівень цієї води знижується на 4-5 см.

Як відомо, канал почав міліти одразу після підриву ГЕС. Тоді ж мешканці окупованого півострова почали скаржитися на проблеми з водопостачанням та погану якість води.

У кримських містах попереджали про відключення води та складали графіки її підвозу.

Північнокримський канал розташований на території Херсонської області та Криму. Саме через нього здійснюється забезпечення півострова прісною водою, яка постачалася зі зруйнованого Каховського водосховища.

Після окупації Криму в 2014 році українська влада перекрила канал. Але після повномасштабного вторгнення у 2022 році війська РФ захопили його гідротехнічні споруди та зруйнували тимчасову дамбу, щоб поновити водопостачання на півострів.

За прогнозом гендиректора Укргідроенерго Ігоря Сироти, Північнокримський канал пересохне через руйнування Каховської ГЕС.

Читайте також
Наслідки підриву Каховської ГЕС: які населені пункти затопило – карта
У каналі, який забезпечує водопостачання Криму, стрімко падає рівень води після підриву ГЕС

Джерело: Крим. Реалії
Війна в Україні, водопостачання, Крим, Російська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Підрив ГЕС: на правому березі Дніпра затоплено 32 міста та села, евакуйовано понад 2,3 тис. осіб
У каналі, який забезпечує водопостачання Криму, стрімко падає рівень води після підриву ГЕС
Теракт планували давно: як росіяни підірвали Каховську ГЕС та що було на меті
Підрив Каховської ГЕС
Ракетна небезпека: у Черкаській області прогриміли вибухи
У каналі, який забезпечує водопостачання Криму, стрімко падає рівень води після підриву ГЕС
Одна з важливих цілей для Путіна: в ГУР розповіли, скільки було скоєно замахів на Буданова
У каналі, який забезпечує водопостачання Криму, стрімко падає рівень води після підриву ГЕС
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза ракетного удару
карта повітряних тривог онлайн
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Ядерні ризики на ЗАЕС: Запоріжжя готується до імовірної евакуації
У каналі, який забезпечує водопостачання Криму, стрімко падає рівень води після підриву ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: якою була реакція світу та хто допоможе Україні
Каховська ГЕС
Пишуть у чатах та сидять на дахах: як виживають у затопленій Херсонщині
У каналі, який забезпечує водопостачання Криму, стрімко падає рівень води після підриву ГЕС
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
У каналі, який забезпечує водопостачання Криму, стрімко падає рівень води після підриву ГЕС
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь