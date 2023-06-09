У каналі, який забезпечує водопостачання Криму, стрімко падає рівень води після підриву ГЕС

У тимчасово окупованому Криму почали фіксувати падіння рівня води у Північнокримському каналі, який забезпечує водопостачання півострова.

Як інформує видання Крим.Реалії, це пов’язано з підривом Каховської ГЕС, який у ніч на 6 червня здійснили російські окупаційні війська.

Рівень води у каналі протягом двох днів упав на пів метра.

Так званий “начальник дільниці” Північнокримського каналу Олександр Семеренко стверджує, що вода з Каховського водосховища зараз “іде самопливом” до першої насосної станції на півночі Криму. Щодня рівень цієї води знижується на 4-5 см.

Як відомо, канал почав міліти одразу після підриву ГЕС. Тоді ж мешканці окупованого півострова почали скаржитися на проблеми з водопостачанням та погану якість води.

У кримських містах попереджали про відключення води та складали графіки її підвозу.

Північнокримський канал розташований на території Херсонської області та Криму. Саме через нього здійснюється забезпечення півострова прісною водою, яка постачалася зі зруйнованого Каховського водосховища.

Після окупації Криму в 2014 році українська влада перекрила канал. Але після повномасштабного вторгнення у 2022 році війська РФ захопили його гідротехнічні споруди та зруйнували тимчасову дамбу, щоб поновити водопостачання на півострів.

За прогнозом гендиректора Укргідроенерго Ігоря Сироти, Північнокримський канал пересохне через руйнування Каховської ГЕС.

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