В Крыму начались проблемы с водоснабжением после подрыва Каховской ГЭС

Во временно оккупированном Крыму уже начались проблемы с водоснабжением из-за подрыва войсками РФ дамбы Каховской ГЭС.

По данным Telegram-канала Крымские Партизаны, без воды, в частности, осталась Керчь. Местные кремлевские марионетки составили графики подвоза воды в разные районы города на среду, 7 июня.

Есть информация, что в некоторых районах Евпатории отключат воду и призывают местных жителей сделать запасы.

Кроме того, жители временно захваченного РФ полуострова жалуются на грязь и ржавчину в водопроводной воде.

Гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов объявил, что угрозы подтопления на полуострове нет, но есть риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть. Кремлевская марионетка пытается заверить, что запасов воды в Крыму якобы достаточно, а водохранилища заполнены. Такие же заявления распространили и в Кремле.

Тем временем в сети появилась видеозапись, на которой можно заметить падение уровня воды в Северо-Крымском канале. Именно через него происходит водоснабжение в оккупированный Крым.

После оккупации полуострова Россией в 2014 году украинские власти перекрыли Северо-Крымский канал. Однако после полномасштабного вторжения в 2022 году войска РФ захватили его гидротехнические сооружения, регулировавшие водоснабжение из Каховского водохранилища в направлении Крыма. Оккупанты разрушили временную дамбу, чтобы восстановить водоснабжение на полуостров.

Как подчеркнул руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, разрушение дамбы Каховской ГЭС может оставить Крым без питьевой воды.

– Это экоцид. Россияне будут отвечать за возможное лишение питьевой воды людей на юге Херсона и в Крыму, возможное уничтожение части населенных пунктов и биосферы, — написал Ермак в своем Telegram-канале.

А генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота в эфире телемарафона Єдині новини спрогнозировали, что Северо-Крымский канал обмелеет после подрыва ГЭС. Таким образом он ответил на вопрос, может ли Крым остаться без воды.

– Конечно, останется (без воды, – Ред.). В Каховском водохранилище не будет воды, конечно (и в канале, – Ред.) не будет воды, – отметил он.

Сирота добавил, что после освобождения юга Украины необходимо будет комплексно решать этот вопрос для Херсона и Крыма.

Как известно, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, что создало угрозу затопления для десятков населенных пунктов с обеих сторон Днепра.

По оценкам Укрэнерго, ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Источник : Медуза

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