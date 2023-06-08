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Татьяна Забожко, редактор ленты

Ночью РФ несмотря на шторм вывела ракетоноситель в Черное море – Гуменюк

Запуск ракет типу Калібр із моря

Ночью 8 июня РФ несмотря на шторм вывела на боевое дежурство в Черное море ракетоноситель.

Об этом в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

Учитывая это, у оккупантов готовы к применению восемь ракет типа Калибр.

Всего в Черном море находится 13 вражеских кораблей, в Азовском море – два.

Такое количество кораблей РФ в морях Наталья Гуменюк объясняет в основном стремлением врага разузнать, какой есть надводная ситуация, и собрать разведданные.

Для этого оккупанты достаточно активно применяют беспилотники разведывательного типа, чтобы выяснить, что происходит, вплоть до Николаевской области.

Чаще всего оккупанты выпускают БпЛА типа Орлан.

Только за прошедшие сутки на Юге были уничтожены два таких беспилотника.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 470-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны России

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