Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Інфографіка
Як 10 чорнобильських зон: можливі наслідки аварії на Запорізькій АЕС
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Бомбосховища Києва: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації
Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Уночі РФ попри шторм вивела ракетоносій у Чорне море – Гуменюк

Запуск ракет типу Калібр із моря

Уночі 8 червня РФ попри шторм вивела на бойове чергування в Чорне море ракетоносій.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

З огляду на це, в окупантів готові до застосування вісім ракет типу Калібр.

Загалом зараз у Чорному морі перебуває 13 ворожих кораблів, в Азовському морі – два.

Таку кількість кораблів РФ у морях Наталя Гуменюк пояснює здебільшого прагненням ворога довідатися, якою є надводна ситуація, і зібрати розвіддані.

Задля цього окупанти досить активно застосовують безпілотники розвідного типу, щоб з’ясувати, що відбувається, аж до Миколаївської області.

Найчастіше окупанти випускають БпЛА типу Орлан.

Лише протягом минулої доби на Півдні було знищено два таких безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

Азовське море, Війна в Україні, Російська агресія, РФ, флот РФ, Чорне море, Чорноморський флот РФ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Деякі з країн НАТО можуть ввести в Україну війська – ексгенсек
НАТО
Мінус 730 окупантів та майже три десятки артсистем: втрати РФ на 8 червня
Бої на фронті
Дуже бояться контрнаступу: в ISW назвали головний мотив росіян зруйнувати Каховську ГЕС
Уночі РФ попри шторм вивела ракетоносій у Чорне море – Гуменюк
Карта бойових дій на 08.06.2023 – ситуація на фронті
Бої на фронті
Наслідки підриву Каховської ГЕС: супутникові знімки Херсону, Голої Пристані, Олешків та Кардашинки
Уночі РФ попри шторм вивела ракетоносій у Чорне море – Гуменюк
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (07.06.2023)
Уночі РФ попри шторм вивела ракетоносій у Чорне море – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (07.06.2023)
Уночі РФ попри шторм вивела ракетоносій у Чорне море – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (07.06.2023)
Уночі РФ попри шторм вивела ракетоносій у Чорне море – Гуменюк
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (07.06.2023)
Уночі РФ попри шторм вивела ракетоносій у Чорне море – Гуменюк
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь