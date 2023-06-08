Уночі РФ попри шторм вивела ракетоносій у Чорне море – Гуменюк

Уночі 8 червня РФ попри шторм вивела на бойове чергування в Чорне море ракетоносій.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону Єдині новини повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

З огляду на це, в окупантів готові до застосування вісім ракет типу Калібр.

Загалом зараз у Чорному морі перебуває 13 ворожих кораблів, в Азовському морі – два.

Таку кількість кораблів РФ у морях Наталя Гуменюк пояснює здебільшого прагненням ворога довідатися, якою є надводна ситуація, і зібрати розвіддані.

Задля цього окупанти досить активно застосовують безпілотники розвідного типу, щоб з’ясувати, що відбувається, аж до Миколаївської області.

Найчастіше окупанти випускають БпЛА типу Орлан.

Лише протягом минулої доби на Півдні було знищено два таких безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 470-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Міноборони Росії

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