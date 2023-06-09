Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Застрелив спочатку дружину, потім коханця: що відомо про стрілянину в Одесі
Лукашенко у лікарні в критичному стані – ЗМІ
Вірменія не союзник Росії у війні проти України – Пашинян
Ці перелякані очі, це була дуже щемка картина – автор фото про пса, який обіймає ногу волонтера
Плюнули в обличчя і назвали к*рвою. Маленька українка стала жертвою булінгу в Чехії
Україна
Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Без погодження з Україною: РФ потайки передала Угорщині українських військовополонених

МЗС України
Фото: Depositphotos

Міністерство закордонних справ України у п’ятницю, 9 червня, викликало тимчасово повіреного Угорщини для предметної розмови.

Як повідомив речник відомства Олег Ніколенко, український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо передання Будапешту українських військовополонених.

Ніколенко зазначив, що звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому.

— Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження, – зазначив Ніколенко.

Українська сторона передала тимчасово повіреному Угорщини звернення надати детальну інформацію про громадян України та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися з їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу.

Він додав, що під час зустрічі українська сторона окремо наголосила на необхідності координації взаємодії з таких чутливих питань, як звільнення військовополонених.

Раніше віцепрем’єр Угорщини у церковних справах Жолт Шем’єн підтвердив інформацію про передання з Росії до Угорщини 11 військовополонених, про що раніше заявила Російська православна церква.

Читайте також
Угорщину треба виключити з НАТО, якщо Орбан хоче шантажувати блок – польський генерал
Віктор Орбан

МЗС України, Обмін полоненими, Росія, Угорщина, Україна
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Повернення скіфського золота: чому воно опинилося в Нідерландах та як за нього боролася Україна
Скіфське золото
Угорщину треба виключити з НАТО, якщо Орбан хоче шантажувати блок – польський генерал
Віктор Орбан
У Воронежі дрон врізався в багатоповерхівку: пошкоджено фасад, є поранені
безпілотник у Воронежі
РФ навмисне затягує перевірку суден із зерном: чого домагається Кремль
зерновий коридор зерно
РФ готує нову інформаційну атаку на керівництво і командування України – ГУР
пропаганда РФ фейк
Відео
Підрив ГЕС: Маляр заявила, що РФ просуває свої наративи через проплачені статті в ЗМІ

Поява у західних ЗМІ фейків про нібито підрив Каховської ГЕС із боку ЗСУ - це звичайна тактика РФ, повідомила Ганна Маляр.

Марія Степанюк, Яна Брензей
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (09.06.2023)
Без погодження з Україною: РФ потайки передала Угорщині українських військовополонених
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (09.06.2023)
Без погодження з Україною: РФ потайки передала Угорщині українських військовополонених
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:30 (09.06.2023)
Без погодження з Україною: РФ потайки передала Угорщині українських військовополонених
Новини Факти ICTV – випуск новин за 10:00 (09.06.2023)
Без погодження з Україною: РФ потайки передала Угорщині українських військовополонених
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь