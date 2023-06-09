Без погодження з Україною: РФ потайки передала Угорщині українських військовополонених

Міністерство закордонних справ України у п’ятницю, 9 червня, викликало тимчасово повіреного Угорщини для предметної розмови.

Як повідомив речник відомства Олег Ніколенко, український уряд не був поінформований про перемовини між угорською та російською сторонами щодо передання Будапешту українських військовополонених.

Ніколенко зазначив, що звільнення українських військовополонених – це завжди гарна новина. Україна в співпраці із міжнародними партнерами активно працює, аби повернути всіх наших захисників додому.

— Водночас український уряд не був поінформований про відповідні перемовини між угорською та російською сторонами. Із публічних заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини ми дізналися, що Росія передала Будапешту 11 українців угорського походження, – зазначив Ніколенко.

Українська сторона передала тимчасово повіреному Угорщини звернення надати детальну інформацію про громадян України та невідкладно забезпечити до них доступ для українського консула, аби ознайомитися з їхнім станом здоров’я та надати їм консульську допомогу.

Він додав, що під час зустрічі українська сторона окремо наголосила на необхідності координації взаємодії з таких чутливих питань, як звільнення військовополонених.

Раніше віцепрем’єр Угорщини у церковних справах Жолт Шем’єн підтвердив інформацію про передання з Росії до Угорщини 11 військовополонених, про що раніше заявила Російська православна церква.

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