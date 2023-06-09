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Татьяна Забожко, редактор ленты

Боевики подразделения Ахмат снимают постановочные видео в Донецке – Генштаб ВСУ

російські військові

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал, что в юго-западной части временно оккупированного Донецка находится подразделение Ахмат.

По данным украинской стороны, оккупанты грабят имущество у гражданских и снимают постановочные видео о ведении боевых действий.

Кроме того, в Генштабе сообщили, что 6 июня Силам обороны удалось попасть в район сосредоточения боевиков.

56 находившихся в тренировочном лагере захватчиков уничтожены.

Санитарные потери еще уточняются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: ГУР

Война в Украине, Донецк, Російська агресія, РФ
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