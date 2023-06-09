Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Бойовики підрозділу Ахмат знімають постановні відео в Донецьку – Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував, що в південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька перебуває підрозділ Ахмат.
За даними української сторони, окупанти грабують майно в цивільних та знімають постановні відео про ведення бойових дій.
Крім того, у Генштабі повідомили, що 6 червня Силам оборони вдалося поцілити в район зосередження бойовиків.
56 загарбників, які перебували в тренувальному таборі, знищено.
Санітарні втрати ще уточнюються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: ГУР
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