Бойовики підрозділу Ахмат знімають постановні відео в Донецьку – Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України зафіксував, що в південно-західній частині тимчасово окупованого Донецька перебуває підрозділ Ахмат.

За даними української сторони, окупанти грабують майно в цивільних та знімають постановні відео про ведення бойових дій.

Крім того, у Генштабі повідомили, що 6 червня Силам оборони вдалося поцілити в район зосередження бойовиків.

56 загарбників, які перебували в тренувальному таборі, знищено.

Санітарні втрати ще уточнюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: ГУР

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