Глава МАГАТЭ запускает программу помощи Украине в связи с подрывом Каховской ГЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси анонсировал запуск программы помощи Украине в связи с разливом Каховского водохранилища.

Об этом он сказал в своем видеообращении в Twitter.

Он отметил, что с помощью использования ядерных методов МАГАТЭ определит влияние затопления на питьевую воду, здоровье людей, почву, управление водными ресурсами, а также оценит целостность критической инфраструктуры.

Today, I am launching a programme of assistance to ???????? #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa‘s request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 9, 2023