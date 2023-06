Глава МАГАТЕ запускає програму допомоги Україні у зв’язку з підривом Каховської ГЕС

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі анонсував запуск програми допомоги Україні у зв’язку з розливом Каховського водосховища.

Про це він сказав у своєму відеозверненні у Twitter.

Він зазначив, що за допомогою використання ядерних методів МАГАТЕ визначить вплив затоплення на питну воду, здоров’я людей, ґрунт, управління водними ресурсами, а також оцінить цілісність критичної інфраструктури.

Today, I am launching a programme of assistance to ???????? #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa‘s request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 9, 2023