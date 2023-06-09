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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Глава МАГАТЕ запускає програму допомоги Україні у зв’язку з підривом Каховської ГЕС

Рафаель Гроссі
Фото: Урядовий портал

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі анонсував запуск програми допомоги Україні у зв’язку з розливом Каховського водосховища.

Про це він сказав у своєму відеозверненні у Twitter.

– Сьогодні я запускаю програму допомоги Україні після прохання президента Зеленського про міжнародну підтримку, – заявив Гроссі.

Він зазначив, що за допомогою використання ядерних методів МАГАТЕ визначить вплив затоплення на питну воду, здоров’я людей, ґрунт, управління водними ресурсами, а також оцінить цілісність критичної інфраструктури.

Гроссі вкотре підтвердив, що найближчими днями очолить місію МАГАТЕ в Україну, зокрема на Запорізьку атомну станцію.

– І я представлю цей новий план допомоги МАГАТЕ президенту Зеленському, – зазначив глава агентства.

За його словами, Україна може розраховувати на допомогу МАГАТЕ зараз, а також у подоланні довгострокових наслідків цієї катастрофи.

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АЕС, Запорізька область, Каховська ГЕС, МАГАТЕ
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