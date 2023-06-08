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Уровень воды в Каховском водохранилище продолжает падать, это угрожает безопасности ЗАЭС — МАГАТЭ

ЗАЕС
Фото: Depositphotos

После подрыва дамбы уровень воды в Каховском водохранилище снизился примерно на 2,8 метра. По состоянию на вечер вторника, 7 июня, уровень воды составлял 14,03 метра.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По его словам, почасовая скорость потерь снизилась до 5-7 сантиметров в час по сравнению с показателями в 11 сантиметров в час день назад.

— Если уровень упадет ниже 12,7 метра, ЗАЭС больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку. Поскольку полная степень повреждения плотины остается неизвестной, невозможно предсказать, может ли это произойти и когда, — сказал Гросси.

В то же время гендиректор отметил, что если текущая скорость падения сохранится, уровень в 12,7 метра может быть достигнут в течение следующих двух дней.

Российские оккупанты ночью 6 июня взорвали плотину Каховской ГЭС, из-за чего около 80 населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, проводится эвакуация.

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Источник: МАГАТЭ

Война в Украине, ЗАЕС, Каховська ГЕС
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