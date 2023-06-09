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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минобороны: РФ стягивает резервы на Бахмутское направление и тщетно пытается атаковать

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Сейчас на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях ведутся тяжелые бои.

Всюду для нанесения ударов армия РФ привлекает авиацию, артиллерию и минометы.

Впрочем, отмечает заместитель министра обороны Анна Маляр, врагу не удается достичь своих целей, потому что украинские защитники отбивают атаки.

В настоящее время украинские защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления.

Оккупанты туда стягивают резервы, пытаются удерживать занимаемые позиции и атаковать, но тщетно.

На Запорожском направлении по состоянию на 9 июня враг обороняется. Продолжаются позиционные бои.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Анна Маляр

Война в Украине, Ганна Маляр, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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