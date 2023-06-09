Минобороны: РФ стягивает резервы на Бахмутское направление и тщетно пытается атаковать
Сейчас на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях ведутся тяжелые бои.
Всюду для нанесения ударов армия РФ привлекает авиацию, артиллерию и минометы.
Впрочем, отмечает заместитель министра обороны Анна Маляр, врагу не удается достичь своих целей, потому что украинские защитники отбивают атаки.
В настоящее время украинские защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления.
Оккупанты туда стягивают резервы, пытаются удерживать занимаемые позиции и атаковать, но тщетно.
На Запорожском направлении по состоянию на 9 июня враг обороняется. Продолжаются позиционные бои.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 471-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Анна Маляр