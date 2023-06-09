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Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Міноборони: РФ стягує резерви на Бахмутський напрямок та марно намагається атакувати

війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Нині на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках точаться важкі бої.

Усюди для завдання ударів армія РФ залучає авіацію, артилерію та міномети.

Утім, зауважує заступниця міністра оборони Ганна Маляр, ворогу не вдається досягти своїх цілей, тому що українські оборонці відбивають атаки.

Зараз українські захисники ведуть активні бойові дії на кількох ділянках Бахмутського напрямку.

Окупанти туди стягують резерви, намагаються утримувати займані позиції та атакувати, але марно.

На Запорізькому напрямку станом на 9 червня ворог обороняється. Тривають позиційні бої.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 471-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Ганна Маляр

Війна в Україні, Ганна Маляр, Генеральний штаб України, ЗСУ, Російська агресія, РФ
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