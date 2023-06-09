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Спутники США зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС перед ее подрывом – NYT

Каховська ГЕС
Фото: УНИАН

Американские спутники зафиксировали взрыв на Каховской ГЭС незадолго до разрушения станции.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на должностного лица администрации президента США.

Представитель президентской администрации заявил, что спутники, оснащенные инфракрасными датчиками, зафиксировали тепловой след, характерный для мощного взрыва, непосредственно перед тем, как дамбу ГЭС разрушили оккупанты.

По словам собеседника издания, аналитики американской разведки склоняются к тому, что за разрушением стоит Россия. В то же время он добавил, что у американских спецслужб все еще нет убедительных доказательств того, кто именно несет ответственность.

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Представитель администрации не исключил, что предыдущие повреждения дамбы или повышение давления воды могли способствовать разрушению, но американские чиновники считают, что взрыв – умышленный или случайный – был наиболее вероятной причиной катастрофы.

Война в Украине, Каховська ГЕС, супутник
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