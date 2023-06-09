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Супутники США зафіксували вибух на Каховській ГЕС перед її підривом – NYT

Каховська ГЕС
Фото: УНІАН

Американські супутники зафіксували вибух на Каховській ГЕС незадовго до руйнування станції.

Про це повідомляє New York Times з посиланням на посадовця адміністрації президента США.

Представник президентської адміністрації заявляє, що супутники, оснащені інфрачервоними датчиками, зафіксували тепловий слід, який характерний для потужного вибуху, безпосередньо перед тим, як греблю ГЕС зруйнували окупанти.

За словами співрозмовника видання, аналітики американської розвідки схиляються до того, що за руйнуванням стоїть Росія. Водночас він додав, що американські спецслужби все ще не мають переконливих доказів того, хто саме несе відповідальність.

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Представник адміністрації не виключив, що попередні пошкодження дамби або підвищення тиску води могли сприяти руйнюванню, але американські посадовці вважають, що вибух – навмисний або випадковий – був найбільш вірогідною причиною катастрофи.

Війна в Україні, Каховська ГЕС, супутник
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