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Появился первый спутниковый снимок разрушенной Каховской ГЭС

Появился первый спутниковый снимок разрушенной Каховской ГЭС

Первый спутниковый снимок разрушенной оккупантами Каховской ГЭС появился в сети.

Его опубликовало издание Схемы со ссылкой на спутниковое фото Planet Labs за 6 июня.

– На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 года видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции, — сообщает издание.

По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено.

Подрыв Каховской ГЭС: первый спутниковый снимок

Подрыв Каховской ГЭС: первый спутниковый снимок

Напомним, что в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС . Сейчас проводится эвакуация населения из зоны подтопления.

Также на Google-картах после подрыва гидроэлектростанции начали отображаться предупреждения о разрушении плотины.

Фото: Схемы

Война в Украине, Каховська ГЕС, Російська агресія
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