Малиновская Ангелина, редактор ленты
Появился первый спутниковый снимок разрушенной Каховской ГЭС
Первый спутниковый снимок разрушенной оккупантами Каховской ГЭС появился в сети.
Его опубликовало издание Схемы со ссылкой на спутниковое фото Planet Labs за 6 июня.
– На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 года видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции, — сообщает издание.
По сравнению со снимком за 4 июня видно, что почти все сооружение гидроэлектростанции было разрушено.
Напомним, что в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС . Сейчас проводится эвакуация населения из зоны подтопления.
Также на Google-картах после подрыва гидроэлектростанции начали отображаться предупреждения о разрушении плотины.
Фото: Схемы
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