Были под водой 70 лет. Падение воды в Днепре открыло остатки деревянных мостов через Хортицу

Падение уровня воды в Днепре в результате разрушения оккупантами плотины Каховской ГЭС открыло для человеческого глаза еще одну страницу истории Хортицы — остатки деревянных мостов 1944 года, которые находились под водой почти 70 лет.

Об этом сообщают в Национальном заповеднике Хортица.

После ожесточенных боев в Запорожье в октябре — декабре 1943 плотина ДнепроГЭСа, а также стальные мосты Стрелецкого были разрушены.

Для продолжения наступления Красной армии на правом берегу было принято решение построить временные железнодорожные мосты через Днепр, которые бы пролегли по южной части острова Хортица.

– Работы начались 4 января, почти сразу после отхода немцев с Правого берега. Кроме инженерных войск для сооружения мостов привлекались тысячи рабочих со всей области, в частности работники Запорожстали, Коммунара, Запорожстроя и тому подобное. 80% земляных работ выполнялись вручную при тяжелых погодных условиях суровой зимы (морозы доходили до -20 градусов). Для более сложных работ применялась техника. Насыпали дамбы и земляные подходы, забивали сваи, которых было 1520 штук, – говориться в сообщении.

Опоры моста изготавливались из пропитанных шпал и бревен. Пролетные конструкции устанавливались консольным краном. Особенно сложной задачей было установление 30-метровой пролетной конструкции весом 60 тонн над судоходной частью Днепра. Саму конструкцию оставили немцы возле реки Кагальник. Ее забрали мостостроители и приспособили под насущные потребности.

Несмотря на все сложности 20 февраля (то есть через 48 дней) был открыт проезд по мосту из центральной части города на Хортицу. Через три дня, когда был достроен мост через Старый Днепр, открыто движение поездов по всей ветке длиной 11 км со скоростью до 30 км/ч.

Начиналась ветка возле вокзала Запорожья и, далее шла на запад, пересекала Днепр по мосту длиной 1330 метров и заходила на дамбу в плавневой части острова Хортица, севернее упиралась в русло Старого Днепра и преодолевала его с помощью моста длиной 560 метров. Далее путь проходил вдоль побережья Старого Днепра на правом берегу и соединялся с имеющейся железнодорожной магистралью на участке Запорожье-Апостолово, недалеко от разрушенного моста Стрелецкого.

Временные мосты просуществовали целых 9 лет. За это время удалось восстановить ДнепроГЭС, построить мосты Б. Преображенского, движение по которым было открыто 30 декабря 1952 года. Только после этого временные мосты были демонтированы. А свидетельства их существования можно было увидеть лишь в насыпных дамбах южной части Хортицы и в воспоминаниях старожилов.

Фото: Национальный заповедник Хортица

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