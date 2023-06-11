Були під водою 70 років. Падіння води у Дніпрі відкрило залишки дерев’яних мостів через Хортицю

Падіння рівня води в Дніпрі внаслідок руйнування окупантами греблі Каховської ГЕС відкрило для людського ока ще одну сторінку історії Хортиці – залишки дерев’яних мостів 1944 року, які знаходились під водою майже 70 років.

Про це повідомляють у Національному заповіднику Хортиця.

Після запеклих боїв у Запоріжжі у жовтні – грудні 1943 гребля ДніпроГЕСу, а також сталеві мости Стрілецького були зруйновані.

Для продовження наступу Червоної армії на правому березі було прийняте рішення побудувати тимчасові залізничні мости через Дніпро, які б пролягли південною частиною острова Хортиця.

– Роботи почались 4 січня, майже одразу після відходу німців з Правого берега. Крім інженерних військ для спорудження мостів залучались тисячі робітників зі всієї області, зокрема працівники Запоріжсталі, Комунару, Запоріжбуду тощо. 80% земляних робіт виконувались вручну за важких погодних умов суворої зими (морози доходили до -20 градусів). Для більш складних робіт застосовувалась техніка. Насипали дамби та земляні підходи, забивали палі, яких було 1520 штук, – йдеться у повідомленні.

Опори мосту виготовлялися із просочених шпал і колод. Прогонні конструкції встановлювались консольним краном. Особливо складним завданням було встановлення 30-метрової прогонної конструкції вагою 60 тонн над судноплавною частиною Дніпра. Саму конструкцію залишили німці біля річки Кагальник. Її забрали мостобудівники та пристосували під нагальні потреби.

Попри всі складнощі 20 лютого (тобто через 48 днів) було відкрито проїзд по мосту з центральної частини міста на Хортицю. Через три дні, коли було добудовано міст через Старий Дніпро, відкрито рух поїздів по всій гілці довжиною 11 км зі швидкістю до 30 км/год.

Починалась гілка біля вокзалу Запоріжжя й, далі йшла на захід, перетинала Дніпро по мосту довжиною 1330 метрів та заходила на дамбу в плавневій частині острова Хортиця, північніше впиралась в річище Старого Дніпра і долала його за допомогою мосту довжиною 560 метрів. Далі шлях проходив уздовж узбережжя Старого Дніпра на правому березі й з’єднувався з наявною залізничною магістраллю на ділянці Запоріжжя-Апостолове, недалеко від зруйнованого моста Стрілецького.

Тимчасові мости проіснували цілих 9 років. За цей час вдалося відновити ДніпроГЕС, побудувати мости Б. Преображенського, рух якими було відкрито 30 грудня 1952 року. Тільки після цього тимчасові мости були демонтовані. А свідчення їхнього існування можна було побачити лише в насипних дамбах південної частини Хортиці та в спогадах старожилів.

Фото: Національний заповідник Хортиця

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