Сценарий Бучи проигрывался в Грузии — командир Грузинского легиона

Грузинский легион — самый многочисленный иностранный контингент в составе Вооруженных сил Украины, который уже 9 лет помогает Украине бороться за независимость в войне, которую развязала Россия.

Мамука Мамулашвили попал в российский плен, когда еще был подростком и уже тогда понял, на что способны россияне. В зверствах, которые совершают россияне в Украине, видит немало общего с их поведением во время войны с Грузией.

О контрнаступлении ВСУ, что ждет Россию после победы Украины, можно ли доверять российской оппозиции и что думает о кадыровцах: Мамука Мамулашвили, основатель и командир Грузинского национального Легиона в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

-Это было в 2014 году, когда я создал Грузинский Легион, было около десяти человек — моя маленькая команда профессионалов, бывших офицеров грузинской армии, которые приехали вместе со мной. Грузинский Легион уже в апреле 2014 года был в Украине и помогал украинцам, — рассказал он о создании подразделения.

Легион участвовал в боевых действиях по всей Луганской области, начиная с Луганского аэропорта, Счастья, Трехизбенки. Впоследствии, когда количество личного состава увеличилось, бойцы начали участвовать в боях на разных направлениях.

В 2016 был принят закон об интеграции иностранцев и Грузинский Легион попал на контракт с ВСУ. Это были первые иностранцы, которые вступили на контракт с Украиной. На сегодняшний день это самое большое иностранное формирование. В Грузинском легионе сейчас около двух тысяч бойцов. В основном — это грузины, до 70%. Остальные — это другие страны.

— Мотивация была одна — украинцы помогли Грузии, мы помогаем Украине. Это был момент, который обязательно нужно было использовать и показать свою дружбу Украине. Грузия несколько раз подвергалась нападению России, единственные, кто помогали Грузии — это украинцы. Естественно, мы должны были сюда приехать, — сказал Мамулашвили.

По его словам, уже тогда огромное количество гражданских волонтеров очень активно помогали. Учитывая уровень, на котором находились Вооруженные Силы Украины в 2014-м, подразделение было достаточно нормально оснащено. Во многом зависело от волонтеров — это и украинцы, и очень много людей из Грузии.

Сейчас Грузинский Легион является частью военной разведки Украины и занимается спецоперациями. Подразделение разделено на маленькие группы, которые работают отдельно друг от друга на разных участках фронта.

— Мы были первые, кто встречал российские вертолеты в Гостомеле, освобождали не одно село на Киевщине, потом уже Грузинский Легион был рассеян по всей линии фронта — от Харьковской области до Херсонской, — отметил командир Легиона.

Он заявил, что был удивлен тем, что российские вертолеты долетели так глубоко в Киев. В то же время бойцы были уверены, что Украина все-таки выстоит.

Командир добавил, что его совершенно не удивило то, что делали россияне в Ирпене и Буче, поскольку “все тот же сценарий, который проигрывался в Грузии”.

Мамулашвили также рассказал, что попал в плен к россиянам в 1993 году.

— Это в Абхазии. Можно назвать это конфликтом в Абхазии, но это был конфликт между Россией и Грузией. Это был первый конфликт, в принципе, после развала Советского Союза. Первой целью стала Грузия и пробу гибридной войны Россия начала испытывать на Грузии. Мне было 14 лет, мой отец был военным генералом, мы вместе с ним повоевали больше года. После этого мы вместе попали в плен… Это научило меня, почему нужно уничтожать нацию, которая по своей сути террористы, — подчеркнул он.

Сейчас части Грузинского легиона находятся практически везде: с Харьковской области по Херсонскую области. В частности, и под Бахмутом.

Бахмут замкнул на себе основные российские военные подразделения, которые не смогли на разных участках фронта передвигаться вперед и практически их уничтожил. Основные здания, укрепления в городе Бахмуте уничтожены, поэтому сейчас по оккупантам работает артиллерия и достаточно успешно. Там негде прятаться практически.

— Бахмут закопал под собой основную часть российской армии — около 40 тыс. человек. Не имеет значения, это группа Вагнер или нет, потому что они такие же дилетанты, как и мобилизованные. Большой разницы между ними нет, так же, как и между кадыровцами. Регулярные войска и более-менее опытные войска были уничтожены в первые два-три месяца войны, — сказал командир.

Он отметил, что у кадыровцев нет соответствующей боевой подготовки с военной точки зрения. Кроме того, они понимают, что они не хотят за россиян умирать. Россияне и чеченцы часто конфликтуют из-за распределения награбленного.

Относительно мотивации россиян на войне против Украины, Мамулашвили считает, что оккупанты пришли просто грабить.

— Все очень банально — они едут сюда воровать. Просто военнопленный не может этого сказать. Конечно, они будут говорить о пропаганде или что их заставили это сделать. На самом деле их хорошо заряжают жены дома, чтобы они принесли какую-то бытовую технику.. Дело в российском менталитете. Если бы даже у них у всех было по унитазу, они бы все равно хотели второй унитаз, — добавил основатель Грузинского Легиона.

Что касается восстановления границ Украины 1991-го года, Мамука Мамулашвили отмечает, что у украинских сил есть потенциал.

— Нам нужно подождать и дождаться момента, когда мы будем готовы логистически. Обязательно нужно выбрать подходящий момент. Это же не парад, чтобы объявить его в один день и сказать — вот сегодня десятое мая, у нас будет контрнаступление. Это процесс медленно, но он идет, — сказал он.

В то же время боец считает, что даже после победы Украины ни РФ, ни россияне не изменятся.

— В том, что они могут стать нормальными людьми я очень сомневаюсь. Потому что российское общество не сегодня деградировало, и не вчера. Будет Путин или кто-то другой, это не изменит хода мыслей, — отмечает он.

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