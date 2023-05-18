Ужасы плена: история бойца ВСУ, побывавшего в российских застенках

Только ступив на родную землю, военнослужащий ВСУ Михаил Калашник звонит по телефону маме. Целый год родня не находила себе места, ведь ничего не знала о его судьбе.

– Не сразу понял, что я уже на территории Украины, трудно было поверить в это. А когда услышал голос мамы, родного человека – я его год не слышал – нельзя было не сдержать слез, – вспоминает боец.

Его, солдата 110 отдельной механизированной бригады, освободили из плена 10 апреля. Ровно за год до того, 10 апреля 2022 года, он вместе с 12 побратимами попал в окружение под Новой Бахмуткой. Оттуда россияне его отвезли сначала в Еленовку, а затем в Кинишминскую тюрьму Ивановской области. Что сын в неволе родители и сестра узнали из российских соцсетей.

– Я все в себе держала, мониторила все социальные сети, хотела увидеть его. И когда увидела видео, как он попал в плен, то очень обрадовалась, что он хоть жив, и я надеялась, что если он жив, то вернется рано или поздно и будет с нами, – говорит сестра солдата Маргарита Стецюк.

Родные писали письма во все возможные инстанции и общественные организации. Матери, жены и сестры пленных из 110 бригады стали для мамы Михаила второй семьей. Потому что объединились и вместе искали родных.

— Я не спала, я не знала, будет ли это утро или это будет день, я заставляла себя что-то идти делать. Были звонки, говорили, что его нет в живых, что не нужно его искать… Тогда были страшные дни, – вспоминает мама Людмила Калашник.

Эти страшные дни на всю жизнь запомнит и Михаил. Издевательство над украинскими пленными для россиян было нормой, говорит Михаил. Несмотря на холод на улице, пленников заставляли раздеваться, а за украинскую символику угрожали казнью. Украинцев называли фашистами, били дубинками, использовали шокер, пугали тем, что отрежут конечности.

В тюрьме Ивановской области Михаилу травмировали ногу и сломали ребра. Медицинской помощи искалеченным пленникам было ждать напрасно. Лишь благодаря поддержке таких же пленных Михаил выдержал все издевательства. Парень верит, что скоро домой вернутся и его товарищи. В одной камере их было шестеро, и не всех пока удалось обменять.

Сейчас Михаил проходит реабилитацию, а мама готовит сыну любимые вкусности. После реабилитации Михаил мечтает покрестить племянницу. Ведь в плену даже не знал, что сестра беременна. Рождение маленькой Власты стало для дяди настоящим праздником. Затем Михаил планирует снова стать в строй, чтобы освободить нашу землю от российских захватчиков.

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