Сценарій Бучі програвався в Грузії – командир Грузинського легіону

Грузинський легіон – найчисельніший іноземний контингент у складі Збройних сил України, який вже 9 років допомагає Україні виборювати незалежність в війні, яку розв’язала Росія.

Мамука Мамулашвілі потрапив до російського полону, коли ще був підлітком і вже тоді зрозумів, на що здатні росіяни. У звірствах, що чинять росіяни в Україні, бачить чимало спільного з їхньою поведінкою під час війни з Грузією.

Про контрнаступ ЗСУ, що чекає на Росію після перемоги України, чи можна довіряти російській опозиції і що думає про кадирівців: Мамука Мамулашвілі, засновник і командир Грузинського національного Легіону в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

-Це було 2014 року, коли я створив Грузинський Легіон, було близько десяти осіб – моя маленька команда професіоналів, колишніх офіцерів грузинської армії, які приїхали разом зі мною. Грузинський Легіон уже у квітні 2014 року був в Україні і допомагав українцям, – розповів він про створення підрозділу.

Легіон брав участь у бойових діях по всій Луганській області, починаючи з Луганського аеропорту, Щастя, Трьохізбенки. Згодом, коли кількість особового складу збільшилась, бійці почали брати участь у боях на різних напрямках.

У 2016 був ухвалений закон про інтеграцію іноземців і Грузинський Легіон потрапив на контракт із ЗСУ. Це були перші іноземці, які вступили на контракт з Україною. На сьогоднішній день це найбільше іноземне формування. У Грузинському легіоні зараз близько двох тисяч бійців. В основному – це грузини, до 70%. Решта – це інші країни.

– Мотивація була одна – українці допомогли Грузії, ми допомагаємо Україні. Це був момент, який обов’язково потрібно було використати і показати свою дружбу Україні. Грузія кілька разів зазнавала нападу Росії, єдині, хто допомагали Грузії – це українці. Природно, ми повинні були сюди приїхати, – сказав Мамулашвілі.

За його словами, уже тоді величезна кількість цивільних волонтерів дуже активно допомагали. З огляду на рівень, на якому перебували Збройні Сили України у 2014-му, підрозділ був досить нормально оснащений. Багато в чому залежав від волонтерів – це і українці, і дуже багато людей із Грузії.

Наразі Грузинський Легіон є частиною військової розвідки України і займається спецопераціями. Підрозділ розділений на маленькі групи, які працюють окремо одна від одної на різних ділянках фронту.

– Ми були перші, хто зустрічав російські гелікоптери в Гостомелі, визволяли не одне село на Київщині, потім уже Грузинський Легіон був розсіяний по всій лінії фронту – від Харківської області до Херсонської, – зазначив командир Легіону.

Він заявив, що був здивований тим, що російські вертольоти долетіли так глибоко до Києва. Водночас бійці були впевнені, що Україна все-таки вистоїть.

Командир додав, що його абсолютно не здивувало те, що робили росіяни в Ірпені та Бучі, оскільки “усе той самий сценарій, який програвався в Грузії”.

Мамулашвілі також розповів, що потрапив у полон до росіян у 1993 році.

– Це в Абхазії. Можна назвати це конфліктом в Абхазії, але це був конфлікт між Росією і Грузією. Це був перший конфлікт, у принципі, після розвалу Радянського Союзу. Першою метою стала Грузія і пробу гібридної війни Росія почала випробовувати на Грузії. Мені було 14 років, мій батько був військовим генералом, ми разом із ним повоювали понад рік. Після цього ми разом потрапили в полон… Це навчило мене, чому потрібно знищувати націю, яка за своєю суттю терористи, – наголосив він.

Наразі частини Грузинського легіону знаходяться практично скрізь: з Харківської області по Херсонську області. Зокрема, і під Бахмутом.

Бахмут замкнув на собі основні російські військові підрозділи, які не змогли на різних ділянках фронту пересуватися вперед і практично їх знищив. Основні будівлі, укріплення в місті Бахмуті знищено, тож зараз по окупантах працює артилерія і досить успішно. Там ніде ховатися практично.

– Бахмут закопав під собою основну частину російської армії – близько 40 тис. осіб. Немає значення, це група Вагнер чи ні, тому що вони такі ж дилетанти, як і мобілізовані. Великої різниці між ними немає, так само, як і між кадировцями. Регулярні війська і більш-менш досвідчені війська були знищені в перші два-три місяці війни, – сказав командир.

Він зазначив, що у кадирівців немає відповідної бойової підготовки з військової точки зору. Окрім того, вони розуміють, що вони не хочуть за росіян помирати. Росіяни і чеченці часто конфліктують через розподіл награбованого.

Щодо мотивації росіян на війні проти України, Мамулашвілі вважає, що окупанти прийшли просто грабувати.

– Усе дуже банально – вони їдуть сюди красти. Просто військовополонений не може цього сказати. Звісно, вони говоритимуть про пропаганду або що їх змусили це зробити. Насправді їх добре заряджають дружини вдома, щоб вони принесли якусь побутову техніку… Справа в російському менталітеті. Якби навіть у них у всіх було по унітазу, вони б усе одно хотіли другий унітаз, – додав засновник Грузинського Легіону.

Що ж до відновлення кордонів України 1991-го року Мамука Мамулашвілі відзначає, що в українських сил є потенціал.

– Нам потрібно почекати і дочекатися моменту, коли ми будемо готові логістично. Обов’язково потрібно вибрати відповідний момент. Це ж не парад, щоб оголосити його в один день і сказати – ось сьогодні десяте травня, у нас буде контрнаступ. Це процес повільно, але він іде, – сказав він.

Водночас боєць вважає, що навіть після перемоги України ні РФ, ні росіяни не зміняться.

– В тому, що вони можуть стати нормальними людьми я дуже сумніваюся. Тому що російське суспільство не сьогодні деградувало, і не вчора. Буде Путін чи хтось інший, це не змінить ходу думок, – наголошує він.

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