Гірше, ніж торік, не буде: Головня оцінив вплив підриву ГЕС на дефіцит продуктів
У 2023 році українці не відчують критичного дефіциту агропродукції через підрив Каховської ГЕС і затоплення Півдня.
Про це заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Віталій Головня.
– Критичного дефіциту продукції в цьому році ми не відчуємо. Бо торік ми вже втратили значну частину земель сільськогосподарського призначення в цьому регіоні, тож наші фермери змогли переорієнтуватися. Зокрема, інші регіони перебрали на себе значний обсяг виробництва, особливо овочевого, — зазначив Головня.
Проте через підрив Каховської ГЕС Україна втратить певну частину урожаю зернових. Але й ці збитки не будуть значущими.
– У загальному плані ми втратимо певний обсяг зернових, та основна частина зрошувальних земель на півдні розташована на лівобережжі Дніпра. Правобережні ж території є так званою сірою зоною. Фермери і так небагато там вирощували, тому що там постійно то прильоти, то бойові дії. Тому гірше, ніж торік, у цьому році там точно не буде, — зауважив заступник міністра.
Прямі та непрямі втрати українського агросектору від підриву Каховської ГЕС можуть зрости до понад $10 млрд через неможливість повноцінного здійснення сільськогосподарської діяльності на затоплених територіях.
Фото: Укргідроенерго
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