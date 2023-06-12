Командир Росгвардии стрелял в пленного ВСУ за украинский язык — СБУ сообщила о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении командиру Росгвардии, который стрелял по украинским пленным за отказ общаться с ним на русском.

Речь идет о начальнике группы 376-го отдельного батальона оперативного назначения Росгвардии Константине Юдине.

В начале апреля 2023 года, выполняя обязанности одного из руководителей этой воинской части, он прибыл к месту дислокации российского блокпоста во временно оккупированном Энергодаре в Запорожье.

Тогда на территории этого контрольно-пропускного пункта РФ находились украинские военнопленные, которых оккупанты хотели привлечь к демонтажу фортификационных сооружений.

Как сообщили в СБУ, Юдин отдал приказ выстроить военнопленных для допроса. Его интересовали персональные данные защитников нашего государства и обстоятельства попадания в плен. Кроме того, преступник требовал от пленных, чтобы те отвечали на его вопросы исключительно на русском языке.

По данным следствия, один из пленных ответил ему на украинском языке. Тогда рашист отвел мужчину к хозяйственной постройке на территории блокпоста и, угрожая оружием, приказал стать лицом к стене. После чего Юдин выстрелил из пистолета в правую ногу потерпевшего, в результате чего пленный получил огнестрельное пулевое ранение коленного сустава.

Рашист повторил свое требование разговаривать с ним только на русском, но украинец и на этот раз отказался выполнять вражеское указание. Тогда Юдин выстрелил еще раз близко от головы пленного, но и это не заставило украинца отвечать на русском.

После этого злоумышленник отвел потерпевшего к другим пленным и пригрозил, что будет расстреливать их, когда снова услышит украинскую речь.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Юдину о подозрении по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Источник : СБУ

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