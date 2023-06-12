Командир Росгвардії стріляв у полоненого ЗСУ за українську мову – СБУ повідомила про підозру

Служба безпеки України повідомила про підозру командиру Росгвардії, який стріляв по українських полонених за відмову спілкуватися з ним російською.

Йдеться про начальника групи 376-го окремого батальйону оперативного призначення Росгвардії Костянтина Юдіна.

На початку квітня 2023 року, виконуючи обов’язки одного з керівників цієї військової частини, він прибув до місця дислокації російського блокпосту в тимчасово окупованому Енергодарі на Запоріжжі.

Тоді на території цього контрольно-пропускного пункту РФ перебували українські військовополонені, яких окупанти хотіли залучити до демонтажу фортифікаційних споруд.

Як повідомили в СБУ, Юдін віддав наказ вишикувати військовополонених для допиту. Його цікавили персональні дані оборонців нашої держави та обставини потрапляння у полон. Крім того, злочинець вимагав від полонених, щоб ті відповідали на його запитання винятково російською мовою.

За даними слідства, один з полонених відповів йому українською мовою. Тоді рашист відвів чоловіка до господарської будівлі на території блокпосту і, погрожуючи зброєю, наказав стати обличчям до стіни. Після чого Юдін вистрелив із пістолета у праву ногу потерпілого, внаслідок чого полонений отримав вогнепальне кульове поранення колінного суглоба.

Рашист повторив свою вимогу розмовляти із ним лише російською, але українець і цього разу відмовився виконувати ворожу вказівку. Тоді Юдін вистрелив ще раз близько від голови полоненого, але і це не змусило українця відповідати російською.

Після цього зловмисник відвів потерпілого до інших полонених і пригрозив, що буде розстрілювати їх, коли знову почує українську мову.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Юдіну про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Джерело : СБУ

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