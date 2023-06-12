Літаки, ППО та артилерія: Резніков про пріоритети для України на наступний Рамштайн

На наступному Рамштайні будуть обговорювати деталі “літакової коаліції” для України, а також надання ППО, амуніції та артилерії.

Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Він зауважив, що Україну очікує аналогічного рівня підтримки з боку країн-партнерів.

– У межах засідання ми будемо обговорювати детальні речі “літакової коаліції”. Цього разу ми говоримо поки що про підготовку пілотів – і не тільки пілотів, а й наших техніків та інженерів, які будуть займатися обслуговуванням літаків. Тому що це дуже складна система, – сказав міністр.

Резніков додав, що питання буде предметно обговорюватися з командами Міністерств оборони Нідерландів, Данії, США та інших країн, які долучилися до цієї коаліції.

До складу української делегації міністр оборони додав представників наших Повітряних сил. Зокрема, командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук виділив своїх відповідальних офіцерів, які курирують підготовку пілотів і логістичні питання.

Міністр зазначив, що пріоритети України не змінилися. Тож на засіданні також будуть обговорювати все, що стосується ППО, снарядів амуніції, артилерії.

– Ця війна – це війна ресурсів. Ресурсів – отже не тільки зброї, а й спроможностей її ремонтувати, обслуговувати і все, що до цього дотичне. Тому важливими для нас питаннями є відкриття різного типу хабів із ремонту та оснащення техніки. Як на території України, разом з партнерами, так і у дружніх прикордонних країнах, – додав він.

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